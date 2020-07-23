Ирина Влах, глава Гагаузской автономии, ознакомилась с ходом восстановления дороги между селами Авдарма и Ферапонтьевка, передает Gagauzinfo.

Общаясь с башканом, представитель организации подрядчика Игорь Галямов заметил: «В случае правильной эксплуатации и должного ухода за покрытием дорога прослужит не менее десяти лет. Мы гарантируем качество, но многое зависит от служб, которые будут следить за трассой, особенно в зимний период». Со своей стороны Влах отметила, что для нее принципиально важно, как долго прослужит данный объект? Это и понятно, в 2017-м дорога между двумя селами уже строилась, причем в бетонном варианте. На следующий год полотно пошло трещинами и стало крошиться.

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