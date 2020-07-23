Четверг, 23 июля 2020, 15:52

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдавские одноразовые дороги уходят в прошлое

23 июля
13:41 2020
Версия для печати

Ирина Влах, глава Гагаузской автономии, ознакомилась с ходом восстановления дороги между селами Авдарма и Ферапонтьевка, передает Gagauzinfo.

Общаясь с башканом, представитель организации подрядчика Игорь Галямов заметил: «В случае правильной эксплуатации и должного ухода за покрытием дорога прослужит не менее десяти лет. Мы гарантируем качество, но многое зависит от служб, которые будут следить за трассой, особенно в зимний период». Со своей стороны Влах отметила, что для нее принципиально важно, как долго прослужит данный объект? Это и понятно, в 2017-м дорога между двумя селами уже строилась, причем в бетонном варианте. На следующий год полотно пошло трещинами и стало крошиться.

Читайте также: Какие знаки зодиака позже других ощущают груз прожитых лет

Счастливчики августа: каким знакам зодиака улыбнется Удача

Какие знаки зодиака попадут под программу защиты Вселенной в августе

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,88+0,03%
EUR19,56+0,23%
GBP21,46–0,10%
UAH0,61+0,01%
RON4,05+0,22%
RUB0,24–0,04%

Курсы валют в MDL на 23.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд