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Газета "Кишиневские новости"

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Свыше миллиона граждан Молдовы получат поддержку государства

23 июля
13:06 2020
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Это произойдет, благодаря социальным законам, одобренным парламентом по инициативе депутатов ПСРМ. Речь идет о повышении зарплат, пенсий, социальных выплат, а также об усилении соцзащиты отдельных категорий населения.

Так, благодаря предложению президента, поддержанному депутатами ПСРМ и правительством, свыше 600 тыс. пенсионеров получат выплату в размере 700 леев дважды в год.

Депутат ПСРМ Алла Дарованная пояснила, что благодаря данной инициативе с 1 января 2020 года 580 тысяч человек получили материальную помощь в размере 700 леев.

Еще 660 тысяч человек получат данный вид выплат с 1 октября 2020 года. Количество получателей увеличилось после того, как глава государства предложил выдавать единовременное пособие в 700 леев тем, у кого размер пенсии не превышает 3 тыс. леев.

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