Президент Клаус Йоханнис посетил заводы фирмы Форд, расположенные на юге страны в городе Крайова, сообщает «Международное румынское радио».

Общаясь с рабочими, глава государства заявил, что автомобильная промышленность -составная часть экономики Румынии, очень для нее важная, которую необходимо развивать. Деньги на это найдутся, Европейский союз планирует выделить стране на ликвидацию последствий пандемии 80 миллиардов евро. При этом само руководство Форда приняло решение сделать инвестиции в производство в объеме 30 миллионов долларов. Всего же компания вложила в автомобильную промышленность Румынии более полутора миллиардов долларов.

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