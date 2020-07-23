Игорь Додон в ходе рабочей поездки посетил село Замчожь Страшенского района. Глава государства обсудил с аграриями текущую ситуацию в сельском хозяйстве, поблагодарив их за усилия по обеспечению продовольственной безопасности страны. Так же Игорь Додон сообщил о начале реализации государственной программы финансовой поддержки сельского хозяйства.

В селе Дрэгушень Игорь Додон посетил детский сад «Лэстэраш», здание которого было отремонтировано в 2018 году на бюджетные и спонсорские деньги. Садик рассчитан на 60 детей трёх возрастных групп, начиная с ясельной. Администрация детского сада заверила в том, что учреждение оснащено всем необходимым для учебного процесса, но есть потребность в компьютере и обновлении игровой площадки.

«Дошкольное учреждение полностью готово к открытию по истечении режима чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, при этом будут строжайше соблюдаться санитарные требования», – сообщил Игорь Додон.

Кроме того, президент побывал в местном Доме культуры, где проводится капитальный ремонт. Общая стоимость работ оценивается в 3,4 млн леев, из которых в нынешнем году предусмотрено выделить 2,5 млн. Глава государства обещал оказать посильное содействие в завершении строительных работ.

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