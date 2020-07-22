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Газета "Кишиневские новости"

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Pro Moldova обещает преподнести сюрпризы

22 июля
16:11 2020
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Неудавшаяся попытка оппозиции отправить правительство Иона Кику в отставку не выбила руководство Партии Pro Moldova из седла, председатель формирования Андриан Канду заявил на брифинге, что готовит для правящей коалиции неожиданные подарки.

По мнению политика, страна нуждается в новых президенте и кабинете министров. «Парламент поспешил уйти в отпуск, но Pro Moldova обязательно преподнесет сюрпризы и заставит работать намного раньше, чем они думают. Мы выдвинем инициативы в социальной сфере, экономике и образовании. И эти предложения будут озвучены на внеочередной сессии», – грозил Канду. По его мнению, если не удалось летом отправить в отставку правительство, это совсем не значит, что со второй попытки не получится вынести вотум недоверия кабинету министров.

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