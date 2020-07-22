Внешне это копия дельфина афалины

Придумали робота в Новозеландской компании «Edge Innovations». По виду от настоящего он не отличается ничем.

Строение его тела позволяет роботу двигаться как настоящее морское животное. Первый дельфин-робот уже поселился в китайском делифинарии. Весит искусственное животное 270 кг, одного заряда хватает на десять часов. Пока робот действует по команде оператора, но разработчики трудятся над тем, чтобы сделать этого дельфина автономным. Тем более, что одним экземпляром здесь ограничиваться не планируют.

Несмотря на то, что стоит робот-дельфин дороже живого, содержание его обходится дешевле. Но дело даже не в деньгах. В целях борьбы с нелегальной торговлей морскими животными на черном рынке и их браконьерским выловом в Китае планируют заменить в аквариумах и дельфинариях всех живых дельфинов на роботов.

Так что у компании-разработчика большие планы: в ближайшие три года реализовать полторы сотни таких роботов, сообщает «The Guardian».

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