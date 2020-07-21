Полякам заплатят за поездки по стране
Так власти поддерживают внутренний туризм
Из-за эпидемии туристическая отрасль Польши, как и других стран, понесла большие потери. Для ее поддержания Польская туристическая организация решила выдавать каждой семье специальные ваучеры – по 500 злотых (примерно 114 евро) на каждого из детей, а если ребенок с ограниченными возможностями – сумма удваивается.
Этим ваучером можно будет до 31 марта 2022 года оплатить услуги отелей или другие туристические мероприятия внутри страны. А вот обменять их на наличные деньги невозможно.
Организаторы считают, что такой акцией убьют сразу двух зайцев – и туристическую отрасль поддержат, и семьям, у которых, возможно, недостаточно средств для путешествий, помогут отправиться в путешествие по родному краю, сообщает charter97.org.
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