Боясь быть обвиненными в сговоре с Кремлем, украинские журналисты мало уделяют внимания беззакониям, творимым правыми радикалами, и склонны к самоцензуре, сообщает издание «Страна».

Об этом заявил немецкий эксперт Кристиан-Жолт Варга. «Учитывая прежде всего убийства журналистов Павла Шеремета в 2016 году и Олега Бузины в 2015-м, видно, что опасность для украинских журналистов в Украине – вполне реальна. Это бросает большую тень на ситуацию с независимой журналистикой в Украине сегодня и защитой журналистов», – полагает эксперт. По его словам, под предлогом борьбы с российской пропагандой власти, как старые, так и новые пытаются контролировать средства массовой информации.

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