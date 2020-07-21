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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Американские изобретатели придумали принципиально новую маску

21 июля
16:26 2020
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Она многоразовая и подлежит стерилизации

По мнению биоинженеров из Массачусетского технологического института, новая маска вполне способна заменить известный респиратор № 95. Она сделана из жидкого силикона, который находит применение для изготовления различных изделий, в том числе медицинского назначения. Маску назвали iMASC.

Ее легко подобрать для лиц разной формы и размера. iMASC выдерживает стерилизацию в автоклаве, в отбеливающем средстве и других антисептических препаратах. Таким образом, маску можно использовать неоднократно не только в целях экономии, но и для защиты окружающей среды от загрязнения, сообщает «Medical Xpress».

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