Этого удалось добиться посредством стимулирования инвестиций в переработку продукции. Глава кабмина заявил, что был увеличен возрастной лимит с 35 до 40 лет для молодых фермеров.

Также было изменено законодательство о прямых выплатах и их получателях. Таким образом, 50% средств национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды можно использовать для прямых выплат.

Правительство стимулирует и инвестиции в перерабатывающую промышленность, исключив из условий обязательное соблюдение требования об обеспечении 50% собственного сырья.