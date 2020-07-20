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Газета "Кишиневские новости"

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Кабмин Кику улучшил систему субсидирования в сельском хозяйстве

20 июля
19:11 2020
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Этого удалось добиться посредством стимулирования инвестиций в переработку продукции. Глава кабмина заявил, что был увеличен возрастной лимит с 35 до 40 лет для молодых фермеров.

Также было изменено законодательство о прямых выплатах и их получателях. Таким образом, 50% средств национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды можно использовать для прямых выплат.

Правительство стимулирует и инвестиции в перерабатывающую промышленность, исключив из условий обязательное соблюдение требования об обеспечении 50% собственного сырья.

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