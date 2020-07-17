Анатолий Маковей, который «прославился» на всю страну обещанием обезглавить жителей Левобережья, а их тела привезти к парламенту, пользуется дурной известностью в правоохранительных органах, сообщает http://stiridinmoldova.md/. Источники из числа стражей правопорядка рассказали, что этот ветеран многократно был замешен в сомнительных схемах. Так, еще в сентябре 2017 года, возглавляя управление в Национальном инспекторате расследований, он пообещал помочь знакомому переквалифицировать уголовное дело в административный проступок. Естественно, в обмен на деньги. Очень «интересовался» Маковей и содействием в получении желающими водительских прав.

Кроме того он не брезговал и совсем мелкими нарушениями. Так, проживая в роскошном доме в столице, он незаконно переустановил счетчик воды, чтобы меньше платить за потребление.

Примечательно, что Маковей не впервые оказывается в центре внимания. Еще в 2010 году в его частном домовладении взорвалась граната. Журналисты тогда предположили, что речь идет о сведении счетов.

Позже он активно участвовал в протестах, организованных Платформой ДА, возглавив Народную гвардию политформирования. В ноябре 2015 года Маковей вместе с соратниками проник на склад одной из фирмы, где самовольно провел обыск, задержав владельца. По этому случаю было возбуждено уголовное дело. А в 2016 г. была обнародована аудиозапись, на которой слышно как Маковей и Ренато Усатый обсуждают планы по захвату власти. Во время январских протестов 2016 года у парламента Маковея обвинили в избиении журналиста, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. В 2019 году Маковей стал одним из первых полицейских, открыто поддержавших нового министра МВД Андрея Нэстасе, что, впрочем, не помещало последнему уволить Маковея из полиции после того, как получил известность случай избиения Маковеем подчиненного.