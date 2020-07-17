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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПСРМ приняли декларацию в поддержку правительства Кику

17 июля
20:46 2020
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ПСРМ подтверждает свою поддержку правительству Иона Кику. В сообщении для прессы политформирования отмечается, что социалисты провели сегодня заседание, в ходе которого обсудили текущую ситуацию и парламентскую повестку на ближайшие недели.

Одним из основных вопросов стал вотум недоверия правительству, который инициировал альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор. Депутаты ПСРМ осудили попытки дестабилизации ситуации в стране в разгар эпидемиологического кризиса.

Также была подчеркнута важность сохранения стабильности и продолжение реализации социальных и инфраструктурных проектов. По итогам заседания все 37 депутатов парламентской фракции ПСРМ подписали декларацию о поддержке правительства Кику.

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