ПСРМ подтверждает свою поддержку правительству Иона Кику. В сообщении для прессы политформирования отмечается, что социалисты провели сегодня заседание, в ходе которого обсудили текущую ситуацию и парламентскую повестку на ближайшие недели.

Одним из основных вопросов стал вотум недоверия правительству, который инициировал альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор. Депутаты ПСРМ осудили попытки дестабилизации ситуации в стране в разгар эпидемиологического кризиса.

Также была подчеркнута важность сохранения стабильности и продолжение реализации социальных и инфраструктурных проектов. По итогам заседания все 37 депутатов парламентской фракции ПСРМ подписали декларацию о поддержке правительства Кику.