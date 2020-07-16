Владелец английского паба установил электрический забор

После ослабления ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, англичане устремились в пабы – свои любимые места свободного времяпрепровождения. Соскучившиеся по общению с друзьями, посетители нередко игнорируют требования соблюдать социальную дистанцию, что угрожает и им, и персоналу.

Владелец одного из пабов в Корнуэлле нашел оригинальный способ напомнить клиентам о мерах безопасности. Он установил… электрический забор – ограждение, подключенное к электросети. Предупреждение об этом вывешено у барной стойки. Обычно оно срабатывает, и забор, как правило выключен – это скорее психологическая мера воздействия, чем реальная. Тем не менее, она действует: в основном клиенты предпочитают держаться на необходимом расстоянии друг от друга и от работников паба. Хотя уже есть жалобы от пары посетителей на то, что они получили удары током. Видимо, парни слишком тесно общались, передает regionmedia.net.

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