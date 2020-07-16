Известный астролог рассказал, кого ждет Удача еще до конца июля, сообщает портал slovofraza.com

Для кого-то високосный 2020-й год с самого начала не задался, а к кому-то неприятности постучались с началом весны. Павел Глоба предрек представителям четырех знаков зодиака избавление от проблем и дал надежду на позитивные перемены уже сегодня.

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Обидчивость РАКА

Представителям этого знака к проблемам и разочарованиям не привыкать. Но большинство их бед – это лишь результат особого взгляда на мир. В характере Рака смотреть на всё происходящее, даже на шутки, через призму обид… на всякий случай. Увы, таково мировосприятие Раков. Но вторая половина июля принесет представителям этого знака судьбоносную встречу – новый знакомый заразит Рака своим позитивом и научит смотреть на проблемы по-иному, от чего жизнь Раков заиграет новыми красками, прибавит активности и инициативы, поможет избавиться от неприятностей и продвинет в карьере.

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Неопределенность ВЕСОВ

Длительная черная полоса, неприятности и негатив, окружавшие представителей этого знака зодиака до сегодняшнего дня, остались в прошлом. Огромный пласт сложных проблем выбивал их из колеи, растерянность и вопрос: за что браться в первую очередь, лишь добавляли неопределенности. С середины июля все пойдет по-другому! К Ракам вернется собранность и внимательность. Они расставят все по полочкам, разложат дела по ранжиру, от чего-то откажутся, а главное – придет уверенность в себе. Рак начнет принимать по-настоящему собственные решения, а к советам будет подходить селективно.

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Неразбериха СКОРПИОНА

Представителям этого знака очень нужна тишина, июль до конца будет таким. После периода тотальной неразберихи, с внезапными неприятностями, хитрыми конкурентами, борьбой за выживание, Скорпионам нужен покой. За то, что они достойно вышли из всех жизненных передряг, Вселенная направит им свою благосклонность. Часть проблем, довлеющих над Скорпионами, уйдет в небытие, а что-то решится само, без их участия. Это время дано представителям знака, чтобы расслабиться и набраться сил. Считайте это подготовкой к великим свершениям августа – в последний месяц лета войдёте счастливым и полным сил.

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Разочарованность ВОДОЛЕЯ

Сложная весна и проблемы начала месяца ввергли представителей этого знака зодиака в разочарования. Но они прекрасно понимают, что в жизни нужны позитивные перемены, а для этого следует побороть и вычеркнуть весь негатив. Кроме того, Водолеи не ленивы и не боятся ответственности, за это Вселенная поможет им, одаривая выгодными возможностями и шансами на удачу. Их активность и серьезное отношение к деловым вопросам будут щедро вознаграждены. Во второй половине июля они обретут смелость и смогут воплотить в реальность любую мечту! Теперь их жизнь станет воплощением мечты.

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