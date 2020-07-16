Ветераны протестуют перед зданием парламента «Восточной Румынии»
16 июля
14:01 2020
Так считают сторонники протестующих, сообщившие о проходящей акции на странице Curaj.TV в социальной сети.
Напомним, что СМИ опубликовали данные о том, что сегодняшний протест организован людьми Влада Плахотнюка. Как сообщает evenimentul.md со ссылкой на источники в Pro Moldova, мероприятие у стен парламента организовано с целью оказать давление на Майю Санду с тем, чтобы ее депутаты подписали требование об отставке правительства.
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