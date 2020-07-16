ПСРМ поддержит и в дальнейшем правительство Кику, продолжая бороться с хаосом, олигархами и мафией. В то же время социалисты считают, что сегодня Партия «Действие и Солидарность», возглавляемая Майей Санду, подтвердила свое участие в олигархических играх Влада Плахотнюка и Илана Шора. Об этом написал в социальной сети председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Поздравляем Майю Санду. Сегодня захлопнулся олигархический капкан, в который она успешно попалась. С сегодняшнего дня Майя Санду и ПДС оказались в олигархических руках Плахи-Шора, а Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор подтвержден подписями на бумаге. Любые попытки Майи Санду объяснить, что лето – это не лето, а ПДС не находится в альянсе с олигархическими партиями, будут иметь нулевой эффект. Народ все видит и все понимает, в том числе и долгожданные олигархами подписи депутатов ПДС против правительства Кику. Хотим увидеть и совместное голосование партии Майи Санду вместе с депутатами Плахи-Шора», – написал Корнелиу Фуркулицэ.

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