По Святцам 16 июля День Ангела у Александра, Анатолия, Антона, Василия, Георгия, Герасима, Ивана, Константина, Марка, Михаила, Филиппа.

Энергичные и жизнелюбивые, именинники этого дня обладают строгими моральными принципами и огромным внутренним потенциалом. Они хорошо знают свои сильные стороны и умеют извлекать максимум пользы как из своих творческих, так и из коммерческих способностей. У рожденных в этот день прекрасно развита интуиция, и они способны добиться всего, чего только пожелают. Из них получаются прекрасные руководители, потому как жесткие и принципиальные в работе, они обладают также прекрасными душевными качествами. Прекрасно владеют словом, но обдумывают все, что произносят. Точно знают цену своим знаниям и возможностям.

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Поздравляем именинников!

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