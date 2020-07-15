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Газета "Кишиневские новости"

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Какой подарок Судьбы получат Козероги на неделе 20-26 июля

Какой подарок Судьбы получат Козероги на неделе 20-26 июля
15 июля
17:21 2020
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Крышесносная неделя ждет представителей этого знака

Трудолюбивые Козероги! Как ждут они своего звездного часа! Кто, если не они, достойны получить все самое лучшее от жизни?

Карьеристы с младых ногтей, для любой победы готовы вкалывать 24 часа в сутки. Все, чего добиваются в жизни, а добиваются они многого, именно благодаря целеустремленности и исключительному трудолюбию. Смелые и упорные, им не страшны никакие преграды.

В эту неделю Вселенная осыплет Козерогов щедротами. Новое «кресло» – повыше да помягче – пожалуйста! А с более высокой должностью и зарплата вырастет существенно. Ещё можно попробовать осуществить большую мечту Козерога – начать свое дело. Самое время! Мало того, в этот период, начав работать над новым проектом, искать единомышленников не придется – быстро появится достаточно желающих подставить плечо и разделить с вами любые трудности, а проект окажется вполне прибыльным в ближайшем будущем.

В общем, шансов для карьерного роста будет море, а Козерогам придется просто много работать, впрочем, для них это дело привычное!

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