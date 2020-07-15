Премьер Ион Кику заявил, что правительство не будет оплачивать ремонтные работы, если дорожные компании не будут соблюдать стандарты качества

Глава кабмина заявил, что уже поступают жалобы на отклонение от норм при строительстве дорог на юге страны. Он поручил соответствующим ведомствам проверить качество на всех ремонтируемых участках, которых более 1000.

«Качество дорог – это важное и необходимое дело. У нас есть информация, что не все предприниматели обеспечивают стандарты качества. Не нужно создавать впечатление, что последний слой асфальта покроет нижний. Качества щебеночного материала нужно обеспечивать с самого начала», – заявил Кику.

Премьер сообщил, что на реконструкцию дорог в этом году выделено 6 млн леев.

«Мы не будем платить бюджетные деньги, если качество работ не соответствует стандартам», – отметил Кику.

Напомним, что Игорь Додон заявил, что каждый километр отремонтированных участков будет проверен, а там, где не смогут обеспечить качество, «полетят головы».

«Мы будем контролировать каждый километр дороги. Мы выделили деньги на дороги, и они должны быть качественными. Ответят головой чиновники из Государственной администрации дорог, которые подписывают акты приема-передачи», – заявил президент.