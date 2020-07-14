В Литве обновили список стран, граждане которых не смогут попасть в это прибалтийское государство, сообщает агентство Delfi.

В перечень добавили Гану. Критерий – число заболевших в стране превысило норму в 25 человек на 100 тысяч жителей. В список попали: Республика Молдова, Румыния, Болгария, Албания, Армения, Азербайджан, Израиль, Люксембург. Литовцев, вернувшихся домой, и иностранцев, имеющих право на проживание, в страну пускают, но они обязаны пройти двухнедельный карантин.

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