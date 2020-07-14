В предстоящую субботу пройдет Национальный политический совет Партии «Действие и солидарность». На нем будет решаться лишь один вопрос: поддержать или нет вотум недоверия правительству Иона Кику?

Текст предложения об отставке кабинета министров уже разработан и не раз правлен руководством другой парламентской партии – Платформа «Достоинство и правда». Она призывает всех представителей оппозиции противостоять социалистам, сформировавшим правящую коалицию. «Прежде всего, мы хотим, чтобы у вотума недоверия был финал – отставка правительства Кику. Во-вторых, мы должны быть уверены, что есть голоса, чтобы заменить правительство более сильным кабинетом министров, в который люди поверят», – пояснил позицию Партии «Действие и солидарность» ее вице-председатель Сергей Литвиненко.

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