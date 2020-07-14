Вторник, 14 июля 2020, 00:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Депутаты партии «Действие и солидарность»: to be, or not to be

14 июля
22:41 2020
Версия для печати

В предстоящую субботу пройдет Национальный политический совет Партии «Действие и солидарность». На нем будет решаться лишь один вопрос: поддержать или нет вотум недоверия правительству Иона Кику?

Текст предложения об отставке кабинета министров уже разработан и не раз правлен руководством другой парламентской партии – Платформа «Достоинство и правда». Она призывает всех представителей оппозиции противостоять социалистам, сформировавшим правящую коалицию. «Прежде всего, мы хотим, чтобы у вотума недоверия был финал – отставка правительства Кику. Во-вторых, мы должны быть уверены, что есть голоса, чтобы заменить правительство более сильным кабинетом министров, в который люди поверят», – пояснил позицию Партии «Действие и солидарность» ее вице-председатель Сергей Литвиненко.

Читайте также: Какие знаки зодиака легче других идут по жизни

Павел Глоба: Активная жизнь во 2-й половине июля для 4 знаков зодиака

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,04+0,61%
EUR19,40+0,99%
GBP21,38+0,60%
UAH0,63+0,50%
RON4,01+1,00%
RUB0,24+0,30%

Курсы валют в MDL на 14.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд