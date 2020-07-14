Руководство Украины ставит перед собой цель сделать страну гарантом мировой продовольственной безопасности, заявил в интервью изданию «Сегодня» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, есть страны, в которых больше половины импортируемых продуктов питания завозится из Незалежной. Но основным рынком для нее является Евросоюз. По словам министра, Украина если не «кормит» Европу, то «подкармливает». Кулеба поведал читателям: «Я встречался с послами стран АСЕАН. Треть разговора мы посвятили торговле. Как ни странно, там прежде всего два блока торговли. Один – сельскохозяйственный, а второй – очень сложные индустриальные вещи. Я с удивлением узнал, и мне было очень приятно это слышать, что, например, в Малайзии можно купить украинские яблоки». Это точно. Также как и то, что в Киеве можно приобрести малайские фотоаппараты, телефоны, планшеты и прочие гаджеты.

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