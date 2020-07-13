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Газета "Кишиневские новости"

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Кику: Об открытии границ с Венгрией и Италией пока не может идти речи

13 июля
17:06 2020
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Тот, кто не соблюдает правила и едет в OrheiLand, в Италию точно не поедет. Об этом заявил на брифинге для прессы премьер Ион Кику.

«Пока мы будем ездить в микроавтобусах в парк OrheiLand,   об открытии границ с Венгрией и Италией не может идти речи. Мы должны действовать рационально, а не на уровне эмоций и чувств. И точно не из политических предпочтений или какой-то суммы денег от отдельных политформирований. Если мы не будем соблюдать правила, так и останемся закрытыми в нашем домике. Можно сколько угодно обвинять правительство и министров, но если мы не соблюдаем правила и едем в OrheiLand, тогда в Италию мы точно не поедем», – заявил премьер.

Премьер призвал жителей Молдовы соблюдать меры борьбы с коронавирусом, и в частности, не посещать места массового скопления. Как отметил Кику, в Молдове за последние три недели число новых случаев заражения снизилось на 40%, тогда как в мире регистрируют новые антирекорды.

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