13 июля 2020 года (30 июня по старому стилю) в народе чествуют Двенадцать апостолов

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История:

День 12 апостолов назван в честь 12 первых учеников Христа, посвятивших всю свою жизнь распространению христианской веры. Нужно помнить, что миссия эта в те далекие времена была очень нелегкой, сопряженной с опасностью и множеством преследований. Апостолам всегда приходилось быть в пути, терпеть насмешки и издевательства. А ведь до встречи с Иисусом Христом апостолы были простыми людьми, часть из них даже исповедовали язычество. Но оказавшись в числе учеников Спасителя, апостолы уже до последних дней были рядом с Иисусом Христом, а после его распятия не только не отреклись от веры, а, претерпев мучения и лишения, проповедовали христианство в разных странах. Жизнь апостолов была чрезвычайно трудной, им пришлось оставить свои ремесла, семьи и неотступно следовать за Учителем, проповедуя в разных городах и странах. Почти все апостолы ушли в мир иной, претерпев страшные муки. Святой Андрей Первозданный, Петр, Иаков, Симон Зилот были распяты на кресте. Апостолам Павлу и Иакову Зеведееву была уготована казнь через отсечение головы. Иоанн Богослов хотя и скончался мирно, но претерпел немало страданий и пыток. Однако за перенесенные страдания апостолы вознесены на небеса и именно 12 апостолов будут на страшном суде вместе с Господом судить людей как живых, так и мертвых.

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Чего нельзя делать 13 июля 2020 года

День 12 апостолов – это особенный день и потому запреты этого дня считались строго обязательными. Отказывать в помощи нельзя было 13 июля не только близким людям, но и всем, кто в этом нуждался. Крепкие спиртные напитки в этот день также запрещались. Даже обиду на тех, кто вам причинил неприятности, нельзя было в этот день вспоминать. Любые ссоры и назревающие конфликты следовало прекратить и ни в коем случае не пытаться выяснять отношения в День 12 апостолов.

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Поверья и приметы:

День 12 апостолов издревле считался днем, когда следовало просить о прощении за совершенные проступки или накопленные грехи. Также считалось, что этот день как нельзя лучше подходит для примирения. И очень важно было быть милосердным по отношению к раскаявшимся. Следовало помнить, что именно так поступил Христос, простивший Апостола Петра за его предательства. Еще в старину в этот день после обеда и до утра двери в дом не запирались, а кража в этот день оборачивалась 12-ти кратными проблемами тому, кто решался на такое преступление 13 июля.

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