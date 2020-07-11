Депутаты Верховного совета разработали ряд поправок в законодательство, согласно которым за разговор по мобильному телефону за рулем транспортного средства, водители будут штрафоваться, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Исключение будет сделано для пользователей гаджетов, которые можно эксплуатировать, не отрывая рук от управления автомобилем и не переставая следить за дорогой. Поправки приняты в первом чтении. Нарушителям грозит штраф в размере пяти минимальных заработных плат, что на сегодня составляет 92 приднестровских рубля. Курс, 1 доллар США – 16,1 рубля.

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