Национальный орган гражданства Румынии принял к рассмотрению требование депутата парламента Константина Кодряну лишить молдавского премьера Иона Кику румынского паспорта.

Причина – заочная перепалка между евродепутатом Зигфридом Мурешаном и премьер-министром Молдовы. В социальных сетях европарламентарий написал, что молдавское правительство не справляется с пандемией коронавируса и не может реформировать экономику. По мнению Мурешана, наилучшим кабинетом министров был тот, который возглавляла Майя Санду. Кику, отвечая оппоненту, посоветовал ему заняться проблемами своей страны, где на сто тысяч населения заболевших коронавирусом куда больше, чем в Республике Молдова. В румынском МИДе подобное замечание посчитали оскорбительным. Заседание Национального органа гражданства, на котором Кику могут лишить румынского паспорта, пройдет 14 января 2021 года.

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