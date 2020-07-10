К вечеру 10 июля в Молдове зарегистрированы 258 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 6 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1819, из них первичных – 1254, а повторных 565.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 18924 человека.

Из 258 новых случаев на сегодняшний день 13 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 8, вспомогательный персонал – 1.

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