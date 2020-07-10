По Святцам 11 июля День Ангела у Василия, Германа, Григория, Ивана, Иосифа, Павла, Сергея.

У рожденных 11 июля путь к счастью будет не самым простым. Трудолюбие и терпение понадобятся им для прохождения всех испытаний и преодоления всех препятствий. Активные и волевые именинники этого дня получили в подарок характер, в котором есть и упорство, и целеустремленность, и самообладание, и трудолюбие, которые помогут им получить все, о чем они могут только мечтать. Нужно лишь пестовать в душе добро и с оптимизмом смотреть в будущее. Никакие испытания не должны их озлобить. Бесконечная любознательность рано делает их эрудитами, а позже и компетентными специалистами в выбранной области. Их личная жизнь всегда будет за семью печатями для окружающих.

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