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Газета "Кишиневские новости"

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Таран взывает к Столтенбергу для усмирения России

10 июля
17:11 2020
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Министр обороны Украины Андрей Таран пообщался по телефону с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и, как это заведено в Киеве, попросил помощи, сообщает “Страна.ua”.

Министр предложил главе Североатлантического блока почаще и большими силами отправлять корабли в Черное море, а самолеты в воздушное пространство Незалежной. Также Таран хочет, чтобы солдаты НАТО принимали участие в военных учениях, проводимых Украиной. Собеседники определили Россию как основного противника, который «в акватории Черного моря наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил».

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