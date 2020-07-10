Министр обороны Украины Андрей Таран пообщался по телефону с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и, как это заведено в Киеве, попросил помощи, сообщает “Страна.ua”.

Министр предложил главе Североатлантического блока почаще и большими силами отправлять корабли в Черное море, а самолеты в воздушное пространство Незалежной. Также Таран хочет, чтобы солдаты НАТО принимали участие в военных учениях, проводимых Украиной. Собеседники определили Россию как основного противника, который «в акватории Черного моря наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил».

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