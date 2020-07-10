Бывшие депутаты, объединившиеся в Ассоциацию Парламент-90, распространили заявление, в котором призывают народных избранников создать новое парламентское большинство.

Экс-законодатели хотят, чтобы проевропейские и унионистские (выступающие за объединение с Румынией, ред.) силы “оправдали ожидания граждан, поставили национальные интересы выше партийных, личных и создали новую коалицию, чтобы прекратить попытки установить диктатуру отдельной партии (Социалистов, ред.) или отдельного лица, обеспечить формирование нового правительства, восстановить проевропейский курс, вернуть уважение соседей и доверие избирателей доброй воли”. Из этой категории бывшие депутаты, похоже, исключили людей, которые голосовали за социалистов, получивших в парламенте большинство. Однако учитывая, что сторонников бывших депутатов жалкое меньшинство, о которых в обществе по сути и не помнят, вряд ли их прокламации найдут отклик в обществе.

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