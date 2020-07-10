Сербское издание Alo считает, что беспорядки в Белграде провоцируют профессиональные провокаторы из Украины.

Уже несколько дней в стране молодые люди протестуют, не приемля указание президента Александра Вучича о введении комендантского часа. Распоряжение вышло после того, как в Сербии было отмечено взрывное распространение коронавируса. В Alo вышел материал под заголовком «Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов». Из Киева, через посольство, незамедлительно последовал предсказуемый ответ. «В эти дни через российские и пророссийские ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о предполагаемом украинском сценарии причастности украинцев к событиям (в Белграде). Посольство Украины в Сербии официально заявляет, что не вмешивается во внутриполитическую ситуацию», – утверждает дипломатическое представительство.

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