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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Турции придумали диван-параплан

В Турции придумали диван-параплан
09 июля
21:31 2020
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Владелец отправился на нем в полет со всеми удобствами

Житель Измира давно мечтал полетать на параплане, но жаль было расставаться с любимым диваном и телевизором. Но мужчина нашел выход: прикрепил диван к параплану, а друзья помогли стартовать – столкнули конструкцию с высокого обрыва. Удобно устроившись на мягкой мебели, путешественник принялся смотреть телевизор. При этом он вел видеосъемку всего происходящего и поместил ее на своей странице в социальной сети. Видеоролику автор дал название «Парапланеризм для лентяев», сообщает агентство UPI.

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