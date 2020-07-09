Владелец отправился на нем в полет со всеми удобствами

Житель Измира давно мечтал полетать на параплане, но жаль было расставаться с любимым диваном и телевизором. Но мужчина нашел выход: прикрепил диван к параплану, а друзья помогли стартовать – столкнули конструкцию с высокого обрыва. Удобно устроившись на мягкой мебели, путешественник принялся смотреть телевизор. При этом он вел видеосъемку всего происходящего и поместил ее на своей странице в социальной сети. Видеоролику автор дал название «Парапланеризм для лентяев», сообщает агентство UPI.

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