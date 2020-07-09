К вечеру 9 июля в Молдове зарегистрированы 195 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 3 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1720, из них первичных – 1176, а повторных 544.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 18666 человек.

Из 195 новых случаев на сегодняшний день 9 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 2, медсестры – 7.

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