Все мы по жизни – мечтатели! Просто кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей, кто-то этого не стесняется, а для кого-то это тайна за семью печатями. А вот что касается сбычи мечт, тут у нас все по-разному: кто-то по дороге к своей мечте работает, как вол, а кому-то достаточно просто подумать, и все сразу сбывается, как по мановению волшебной палочки.

Так кто же эти счастливчики, которым все падает с неба?

ТЕЛЕЦ

Все должно быть так, как пожелаю! Упорный Телец добивается всего в этой жизни, идя напролом к своей мечте. Его не смущают способы достижения цели – главное победить, достичь, получить желаемое. Он не видит преград. Представитель этого знака просто притягивает Удачу. Вот только сила этого притяжения настолько сильна, что вместе с Удачей может захватить по ходу еще и массу неприятностей.

ВЕСЫ

Любое желание, родившееся в голове у представителя этого знака, моментально визуализируется, обрастает массой подробностей, вплоть до самых мелочей. Но это еще не все: Весы сразу находят людей, способных дать дельный совет или сразу помочь в претворении мечты в жизнь. Вот только Весам категорически противопоказано думать о плохом, так как эти пожелания имеют особенность сбываться еще быстрее.

СТРЕЛЕЦ

Удивительная особенность представителя этого знака – грамотно себя преподнести. Нужные люди всегда случайно оказываются рядом с ним. В голове у креативного Стрельца рождаются картинки, из которых складывается красивая мечта, и он точно знает, когда и как она осуществится. Ему просто нужно выбросить из головы все лишнее и окружить эту мечту своим позитивом. Никаких плохих мыслей! Главное помнить, что мысли материальны!

ВОДОЛЕЙ

Мечты представителей этого знака сбываются молниеносно, причем все, что не всегда радует. А все потому, что Водолей очень эмоционален и имеет на всё свое видение, чаще всего отличное от общего. Он все норовит сделать по-своему, а не так, как надо. В этом и проблема. Перемудрить Водолей с легкостью может и на собственных желаниях, потому мечта воплощается не совсем в том виде, в котором ожидалось.