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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент Молдовы не представляет волю людей и должен быть распущен

07 июля
18:21 2020
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ПСРМ ознакомилась с решением Конституционного суда, который постановил, что в течение шести месяцев до президентских выборов парламент не может быть распущен, а досрочное голосование не может быть проведено одновременно с выборами президента. В то же время социалисты поддерживают идею Игоря Додона о том, что первым указом президента после выборов осенью нынешнего года должен быть роспуск нынешнего скомпрометированного парламента и назначение досрочных выборов.

«Мы обратились в КС для того, чтобы внести ясность. Мы хотели бы сэкономить средства граждан и организовать досрочные парламентские выборы в тот же день, что и президентские – 1 ноября. Но мы подчиняемся решению Конституционного суда», – сообщается в пресс-релизе партии социалистов.

В то же время социалисты напомнили о многочисленных скандалах, связанных с подкупом депутатов, что привело к искажению волеизъявления народа.

«В нынешней ситуации только граждане должны решить, кто их будет представлять в парламенте», – пояснили свою позицию в ПСРМ.

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