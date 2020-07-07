От взрыва снаряда сегодня, 7 июля, в 14.40 в столичном секторе Ботаника погиб один человек, еще двое получили ранения. Несчастный случай произошел во дворе одного из жилых домов проспекта Дачия, улица Буребиста. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Алексей Гросу.

Место происшествия отцеплено, сотрудники Инспектората полиции Ботаники ведут расследование обстоятельств случившегося. Раненые доставлены в больницу.

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