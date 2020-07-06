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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 июля 595 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 июля 595 смертей от инфекции
06 июля
18:51 2020
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В течение прошедшего дня, 6 июля, к объявленным в утренней информации 3 умершим прибавились еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 82-летняя, 60-летняя и 92-летняя женщины из Кишинева, 72-летний мужчина из района Дрокия, 64-летняя женщина из Приднестровья, 83-летний мужчина из района Сынжерей, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы.

На вечер 6 июля 11047 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 595 человек умерли от инфекции.

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