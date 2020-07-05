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Газета "Кишиневские новости"

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Три знака зодиака способны влиять на судьбу других людей

Три знака зодиака способны влиять на судьбу других людей
05 июля
16:06 2020
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Есть три знака зодиака, которые всю жизнь будут чувствовать свою связь с Вселенной. Это дар, который Скорпионы, Стрельцы и Водолеи получили свыше. Они знают точно, что являются избранниками Вселенной и у каждого своя миссия. Но большинство даже не подозревают до конца, что вместе с таким ценным подарком они получили и колоссальную ответственность, ведь они могут влиять на судьбу других людей и даже корректировать их жизненный путь.

Жизнь «избранников» всем кажется легкой и успешной, но оттого они и стали посланниками Вселенной, что за все платят своим трудом, а опыт нарабатывают потом и кровью, при этом относятся ко всему по-философски.

Принимающий удар на себя СКОРПИОН

Если среди ваших друзей есть Скорпион, вам несказанно повезло! Да, с представителями этого знака зодиака непросто. Им трудно принять реальность, им кажется, что они могут сделать свою жизнь еще лучше, даже когда и так все отлично. И «вечный бой» с собой не дает Скорпионам душевного покоя. Зато свою миссию на этой Земле они выполняют на сто процентов. Для друзей и близких Скорпион сделает все, чтобы оградить от бед и несчастий, он всегда поможет и, если будет возможность, примет удар на себя. Уберечь от зла – их предназначение.

Знающий выход из любой ситуации СТРЕЛЕЦ

Если в вашей жизни появился друг-Стрелец, значит проблема будет решена. И если Стрелец вдруг просто исчез, значит он уже внес коррективы в вашу судьбу. Не обижайтесь – у представителей этого знака огромный объем «работы». Даже когда все вокруг плохо, Стрельцы точно знают – все будет хорошо! Они могут найти выход из самых сложных ситуаций. Другая их миссия – выслушать и проявить сочувствие тому, кто в этом очень нуждается. Часто человек, рассказав о своей проблеме Стрельцу и видя его сострадание, чувствует облегчение в душе, что дает ему силы идти дальше.

Предостерегающий от ошибок ВОДОЛЕЙ

С появлением в вашей жизни Водолея, вы обрели надежного защитника от неприятных случайностей и серьезных проблем. Если Водолей говорит, что вы приняли неверное решение, к его мнению нужно прислушаться, так как оно основано на предчувствии представителя знака – «избранника» Вселенной. Водолей чувствует опасность и стремится предостеречь человека. Он твердо знает, чего хочет, и, основываясь на своих предчувствиях, легко вносит коррективы в свою жизнь, потому успешен. Доверьтесь его опыту – вы не пожалеете об этом.

Помните: ваша жизнь в ваших руках, но, если в друзьях Скорпионы, Стрельцы и Водолеи, можно с их помощью обойти множество препятствий – пользуйтесь этим!

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