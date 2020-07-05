Неделя будет сложной – конфликты, споры, ссоры и обиды, но не безнадежной – в ней все же будет место творчеству, красоте, любви и романтике.

Растерянный ОВЕН

Представители этого знака, всегда собранные и знающие, чего хотят от жизни, окажутся в полной растерянности из-за неспособности сконцентрироваться на важных вопросах. Отложите все самое главное и не будьте к себе слишком строги. В неорганизованности нет вашей вины. Просто переждите!

Результативный ТЕЛЕЦ

Представителям этого знака придется поработать. Собранным и организованным Тельцам это не впервой. Правда, придется подкорректировать дисциплину в сторону ужесточения. Зато неделя порадует отличными результатами. Финансового благополучия!

Романтичные БЛИЗНЕЦЫ

Представители этого знака всю неделю проведут в делах любовных. Приятные встречи, романтические свидания, мимолетный флирт – все это привнесет в жизнь Близнецов много радостных минут и море позитива. Не упускайте момента получить удовольствие!

Рассуждающий РАК

Представители этого знака проведут неделю в философских рассуждениях. Кто я? Чем занимаюсь? Чего хочу от жизни? – эти вопросы станут главными. Попытайтесь услышать свои желания, и составьте план ваших действий на ближайшее время, исходя из осознанного. Успешного погружения в себя!

Привлекательный ЛЕВ

Представителей этого знака закружит в романтическом вихре. Хотя они никогда не бывают обделёнными вниманием противоположного пола, на этой неделе их привлекательность и настойчивость будут высоко оценены и очень востребованы. Удачной охоты!

Организованная ДЕВА

Представители этого знака на неделе будут в своей стихии. Организованные Девы будут заниматься своими ежедневными делами. Все запланированное смогут решить легко и в срок. Правда, на любовном фронте не все будет так же радужно. Не стоит расстраиваться!

Напряженные ВЕСЫ

Представителям этого знака попытаются выбить почву из-под ног. Напрячься и забеспокоиться заставят внезапно появившиеся недоброжелатели. Не поддавайтесь на провокации. Сейчас не время для конфликтов – идите на уступки. Природное обаяние вам в помощь!

Уверенный СКОРПИОН

Представителям этого знака не о чем беспокоиться! Целеустремленные и собранные Скорпионы на этой неделе будут уверенно идти к поставленным целям. Умеющие четко формулировать задачу, они с легкостью ее реализуют. У вас все получится!

Энергичный СТРЕЛЕЦ

Представители этого знака на неделе будут необычайно активны и смелы. Уверенные и энергичные, они смогут решить любую задачу. Вот только на личном фронте их ожидают сложности из-за нежелания уступать. Ищите гармонию в отношениях!

Запутавшийся КОЗЕРОГ

Представителей этого знака ждет непростая неделя. Путаница в голове из-за сложностей в принятии важных решений выбьет из колеи. Все попытки собраться и начать действовать будут тщетны. Отложите принятие важных решений на потом. И не теряйте присутствия духа!

Творческий ВОДОЛЕЙ

Представителей этого знака на неделе ждут большие победы на любовном фронте. Энергичные Водолеи сейчас на подъеме. К их романтичности прибавится решительность, что даст им возможность покорить высоты и в деловой сфере. Вдохновения вам и побед!

Действующие РЫБЫ

У представителей этого знака энергетический уровень будет зашкаливать. Они здоровы и активны, способны горы свернуть, но… слабостям своим тяжело противостоять. Если победите слабости, неделя будет очень успешной! Гоните взашей лень-матушку!