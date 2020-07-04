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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 июля 17672 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 июля 17672 зараженных
04 июля
19:11 2020
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К вечеру 4 июля в Молдове зарегистрированы 227 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 15 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1832, из них первичных – 1326, а повторных 506.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 17672 человека.

Из 227 новых случаев на сегодняшний день 12 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 2, медсестры – 10.

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