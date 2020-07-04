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Газета "Кишиневские новости"

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Кем же был великий Христофор Колумб на самом деле?

Кем же был великий Христофор Колумб на самом деле?
04 июля
13:46 2020
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Историк Фернандо Бранко полагает, что раскрыл загадку 500-летней давности об истинном происхождении первооткрывателя Нового Света Христофора Колумба.

Общеизвестно, что Христофор Колумб родился в итальянском городе Генуя, однако, по мнению Бранко, на самом деле Колумб принадлежал к знатному дворянскому роду Португалии. В своей книге Бранко утверждает, что за личностью Колумба стоит другая историческая персона – Педро Атайде.

Исторический труд посвящен детальному исследованию жизней Колумба и Атайде, указывая на неоспоримое сходство. Колумб был женат на португальской аристократке Филиппе Монис. Полученный от испанского монарха герб, Колумб украсил фрагментом фамильного герба, точь-в-точь копирующего герб семьи Атайде. Даже писал Колумб только на испанском, используя грамматические конструкции, свойственные португальскому. Таким образом Бранко выдвигает тезис, что мореплаватель в действительности принадлежал знатному португальскому роду.

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