В ходе обысков в бывшем офисе ДПМ прокуроры изъяли документы и компьютеры

Также был задержан глава IT отдела ДПМ, которого подозревают в участии в деятельности преступной группы. Следственные мероприятия прошли в складских помещениях, где хранилась вычислительная техника. Они стали частью расследования по делу о краже миллиарда.

Прокуратура сообщает, что обыски проводились на основании ст.125 (4) Уголовно-процессуального кодекса как следствие того, что суд отклонил обращение прокуроров, так как в ходе следствия выяснилось, что из офиса ДПМ выносят документы, представляющие ценность для правоохранительных органов.

«Так как закон не позволяет опротестовать судебные решения, мы не будем их критиковать теперь, хотя есть достаточно оснований сомневаться в позиции некоторых судей, которые не позволили проводить обыск в “ядре преступной организации”. Деятельность преступной группы, возглавляемой В. Плахотнюком, и кража миллиарда как ее составная часть – это самое сложное расследуемое дело…Именно это позволяет ожидать содействия от всех госинститутов, в т.ч. судебной системы. Если отдельные ее представители не помогают, тогда пусть хотя бы не препятствуют», – отмечается в сообщении прокуратуры.

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