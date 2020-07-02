Портрет из Каменного века
Шведский художник-криминалист восстановил внешность мужчины, который жил восемь тысяч лет назад
Портрет с помощью современных технологий создавали на основе черепа, найденного во время раскопок в 2018 году. Находка датирована каменным веком. На 3D принтере была распечатана трехмерная копия черепа, и оказалось, что у мужчины был высокий лоб и острый нос.
Челюсть не сохранилась, ее воссоздали исходя из общих пропорций черепа. Прическу, растительность на лице и одежду художник придумал, изучив предметы, найденные во время раскопок. Получился бородач с длинными волосами сзади, одетый в шкуру дикого кабана, информирует «LiveScience».
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