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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Портрет из Каменного века

02 июля
20:16 2020
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Шведский художник-криминалист восстановил внешность мужчины, который жил восемь тысяч лет назад

Портрет с помощью современных технологий создавали на основе черепа, найденного во время раскопок в 2018 году. Находка датирована каменным веком. На 3D принтере была распечатана трехмерная копия черепа, и оказалось, что у мужчины был высокий лоб и острый нос.

Челюсть не сохранилась, ее воссоздали исходя из общих пропорций черепа. Прическу, растительность на лице и одежду художник придумал, изучив предметы, найденные во время раскопок. Получился бородач с длинными волосами сзади, одетый в шкуру дикого кабана, информирует «LiveScience».  

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