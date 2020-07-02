5 июля – лунное затмение подарит новые возможности 4 знакам зодиака

Кому же Судьба подарит счастливый билетик 5 июля?

Чувствительный РАК

Представители этого знака очень тонко реагируют на все, что происходит в природе. Остро ощущают они и влияние Луны. В день лунного затмения Раки точно будут знать, что пришел момент, когда их жизнь должна круто измениться. Осталось сделать всего 1 шаг, но сделать его нужно, стоя на перепутье двух дорог. Прислушайтесь к себе, интуиция подскажет верный путь к успеху, достатку и счастью.

Обаятельный ЛЕВ

День лунного затмения окажется для представителей этого знака очень удачным. У них получится все, что запланировали, а главное – все, о чем мечталось. Самый большой приз получат те Львы, которые сделали ставку на карьеру и признание. Это ваш звездный час! 5 июля и на деловых встречах, и на вечеринках ваше обаяние поможет обрести влиятельных друзей, с которыми подниметесь на новую ступень.

Гармоничный СКОРПИОН

Именно внутреннюю гармонию обретут представители этого знака в день лунного затмения. Это очень ценный подарок, так как решительным, настойчивым и трудолюбивым Скорпионам не хватает именно душевного равновесия, гармонии. В июле откроется шанс восполнить пробел. Сформулируйте для себя, чего хотите от жизни, и расставьте приоритеты. Если получится, агрессия и нервозность уйдут навсегда.

Решительный СТРЕЛЕЦ

Именно решительность потребуется представителям этого знака 5 июля. День будет трудным, и необходимо будет определиться с выбором, который окажется неимоверно сложным. Захочется избежать выбора. Но… правильный выбор – ваш счастливый билет. Смелее! У вас отлично развита интуиция и достаточно знаний. Послушайте свой внутренний голос и откройте дверь в лучшую жизнь.