Уже завтра, 2 июля, начнутся строительные работы на дорогах страны.

Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян. Государственная администрация дорог подписала первые четыре контракта на выполнение работ в рамках программы “Drumuri bune – 2020».

«Продолжим ремонтировать дороги в районных центрах, в селах, чтобы дороги подходили к воротам каждого домохозяйства. Таким образом, до ноября жители 1200 населенных пунктов получат более 900 км хороших дорог», – сказал министр Райлян. Он уточнил, что четыре подписанных контракта предполагают ремонт около 240 км, а стоимость работ составляет свыше 220 млн леев. Средства предусмотрены в госбюджете.

Участки, которые предстоит отремонтировать, отобраны по предложениям местных властей. В общей сложности в рамках „Drumuri bune – 2020” будут освоены свыше 1,3 млрд леев. В ремонтных работах планируется задействовать 5 тысяч рабочих.

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