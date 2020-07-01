Посол США в Молдове Дерек Хоган считает, что Генеральная прокуратура должна расследовать переходы депутатов из одной фракции в другую на предмет коррупции. Дипломат подчеркнул, что политики вправе в определенный момент менять свои политические взгляды, но только, если они делают это из собственных убеждений. Об этом Хоган рассказал на телеканале TV8.

«Для меня сложно понять, что действительно происходит, поскольку, с одной стороны, депутаты вправе решать, куда им идти, если они недовольны партией. Но если этот туризм связан с деньгами, это не очень хорошо и даже незаконно. Я надеюсь, что специализированные органы, включая прокуратуру, начнут расследование того, что действительно произошло, чтобы привлечь к ответственности, если есть случаи коррупции», – заявил Хоган.

Напомним, что группа депутатов ДПМ, а также социалист Штефан Гацкан вступили в PRO Moldova и Партию ȘOR. Эксперты и политики неоднократно заявляли, что эти уходы оплачены бывшим лидером демократов Владом Плахотнюком, который таким образом мстит нынешней власти. В СМИ озвучивались данные о том, что за вступление в PRO Moldova политические перебежчики получают от 350 тыс. евро до 1,5 миллиона долларов.

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