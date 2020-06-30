1 июля 2020 года (18 июня по старому стилю) христиане празднуют Ярилин день, славянского Бога Солнца

История:

Ярилин день отмечается 1 июля (18 июня по старому стилю). День этот особенный, потому что связан с именем бога Ярилы. У славянских народов Ярило считался очень могущественным богом, ему приписывали покровительство плодородию, верной любви и семейному счастью. С приходом Ярилы наступали жаркие летние дни. Первый июльский день на Руси связывали с мистическими явлениями. Многие не сомневались, что в этот день можно ненароком оказаться в потустороннем мире, поэтому часто загадывали свое будущее.

Чего нельзя делать 1 июля 2020 года

1 июля ни в коем случае нельзя не только сорить деньгами, но даже незначительные траты непозволительны. Особенно это касается ваших припасов, к которым даже прикасаться нельзя. Запрещено в Ярилин день похваляться своими удачами, не стоит жаловаться и предаваться грустным мыслям. Под запретом тяжелые физические работы. Самое лучшее – провести этот день с хорошим настроением, чтобы зарядиться на последующий период энергией.

Традиции и обряды, поверья и приметы:

В Ярилин день рекомендуется навестить своих родных. Накрытый стол для гостей обязательно должен завершиться дружеским чаепитием из настоя трав, приобретающих в этот день особенную силу. Первого июля с древних времен люди считали днем, когда особую целебную силу приобретает утренняя роса, в которой нужно было непременно походить босыми ногами, что обеспечивало здоровье на весь год. Традиционный в прежние времена сбор трав именно на Ярилин день считался наиболее благоприятным.

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