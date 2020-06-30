По Святцам 1 июля День Ангела у Александра, Василия, Виктора, Леонтия, Никанора, Сергея.

Волевые и сильные, они никогда не будут бесхребетными и всегда сумеют защитить свою активную жизненную позицию. У рожденных в этот день прекрасно развита интуиция. Они умеют добиваться желаемого и на все имеют свою точку зрения. Очень коммуникабельны. Везунчики по жизни, они покоряют своей открытостью и заражают жизнелюбием. Именинники этого дня отлично знают, чего ждут от жизни, а потому просчитывают каждый свой шаг, используют все шансы, предоставленные Судьбой, и с полной самоотдачей трудятся – потому жизнь дает им всё, о чем они только мечтают. Хорошо разбираются в людях и умеют найти подход к каждому.

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Поздравляем именинников!

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