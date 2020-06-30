Это экологически чистый проект

Новый дом построен в китайско-сингапурском экогородке Биньхай. Он оборудован солнечной батареей, размещенной на крыше. По подсчетам инженеров, создателей проекта, в солнечную погоду батарея способна выработать до 80 кВт электроэнергии в сутки. А потребляют все бытовые приборы, размещенные в доме, на 20 кВт меньше. То есть за год здание будет потреблять меньше энергии, чем производит батарея. Получается, что все электроприборы будут работать бесплатно, пишет «Жэньминь жибао».

К тому же есть возможность управлять всем бытовым оборудованием с помощью голоса или жестов.

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