Во время рабочих поездок в Сорокский и Флорештский районы президент Молдовы обсудил с представителями местных администраций актуальные вопросы социально-экономического развития региона

В ходе встречи с председателем Сорокского района Вячеславом Руснаком глава государства обозначил важные направления, требующие инвестиций: ремонт дорог, реконструкцию очистных сооружений, системы водоснабжения и водоотведения, ремонт социальных объектов и др.

«Заверил местные власти в том, что социальные проекты будут финансироваться властями страны в полном объёме, поэтому призвал районную администрацию сохранить все школы и другие жизненно важные учреждения района», – сказал Игорь Додон.

Президент также посетил в Сорокскую больницу, поблагодарив медперсонал за усердный каждодневный труд и отдельно за усилия по борьбе с пандемией. Игорь Додон вручил некоторым работникам Почетные дипломы Президента и сообщил о планах правительства по повышению зарплат в два раза всем медработникам страны. Также Игорь Додон посетил временную дамбу, сооруженную на берегу Днестра в связи с угрозой затопления. Несколькими днями ранее во многих населенных пунктах, расположенных на берегах Днестра и Прута, были затоплены посевы, дороги и приусадебные участки, а в Сороках риск еще сохраняется. Рабочая поездка в Сорокский район завершилась беседой с представителями местной ассоциации ветеранов войны в Афганистане, боевых действий за независимость и территориальную целостность Молдовы в 1992 году, а также ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы. В ее ходе обсуждались социальные проблемы, в том числе доступность медицинских услуг. Игорь Додон пообещал поддержку государства на центральном и местном уровне, а также рассказал о масштабных социальных и инфраструктурных проектах, которые нам предстоит реализовать по всей стране. Во время поездок глава государства посещает и ветеранов войны, а также возлагает цветы к памятникам воинам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны.

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